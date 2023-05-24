BM: Sudan'da çatışma sonlanmazsa bölgesel etkileri olabilir

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Sudan'daki çatışmanın bölgesel etkileri hakkında değerlendirmede bulundu.

Bölgenin halihazırda "kırılgan" bir durumda olduğuna işaret eden Dujarric, Sudan'da tarafların insanların çıkarlarını ön planda tutarak çatışmaya son vermesi gerektiğini söyledi.

Sudan'daki çatışmanın Güney Sudan, Çad ve diğer bölge ülkelerindeki durumu etkileyebileceğine dikkati çeken Dujarric, "Eğer Sudan'da çatışma sonlandırılmazsa bölgesel etkileri olabilir. Ortaya çıkan insani trajedinin de sadece Sudan'ı değil tüm bölgeyi etkileme riski bulunuyor." uyarısında bulundu.

Dujarric, BM insani yardım çalışanlarının anlaşma sağlanan kısa vadeli ateşkesin ardından yaklaşık 168 kamyon yardımı 4 milyon kişiye ulaştırmaya hazırlandığını kaydederek, hala mevcut durumun insani operasyonları tam olarak gerçekleştirmeye izin vermediğini belirtti.

Zorluklara rağmen BM ve ortaklarının Sudan'daki insani yardım operasyonlarını genişlettiğini aktaran Dujarric, Dünya Gıda Programı'nın yardımı devam ederken, BM Çocuklara Yardım Fonu'nun da (UNICEF) gıda yardımının yanı sıra aşı tedariki sağladığını bildirdi.

Dujarric, kısa vadeli ateşkesin denetlenmesi konusunda BM'nin resmi bir rol oynamadığını ancak stratejik ve teknik destek sağladığını ifade etti.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 843 binden fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini, 259 bin kişinin komşu ülkelere geçtiğini bildirmişti.

IOM, çatışmaların devam etmesi halinde 1,8 milyon kişinin ülke içinde yerinden olacağı öngörüsünde bulunmuştu.