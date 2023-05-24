Parçalı Bulutlu 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.05.2023 00:30

BM: Sudan'da çatışma sonlanmazsa bölgesel etkileri olabilir

Birleşmiş Milletler, Sudan'da çatışmanın sonlandırılmaması halinde bölge ülkelerine etki edebileceğine dikkati çekti.

BM: Sudan'da çatışma sonlanmazsa bölgesel etkileri olabilir
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Sudan'daki çatışmanın bölgesel etkileri hakkında değerlendirmede bulundu.

Bölgenin halihazırda "kırılgan" bir durumda olduğuna işaret eden Dujarric, Sudan'da tarafların insanların çıkarlarını ön planda tutarak çatışmaya son vermesi gerektiğini söyledi.

Sudan'daki çatışmanın Güney Sudan, Çad ve diğer bölge ülkelerindeki durumu etkileyebileceğine dikkati çeken Dujarric, "Eğer Sudan'da çatışma sonlandırılmazsa bölgesel etkileri olabilir. Ortaya çıkan insani trajedinin de sadece Sudan'ı değil tüm bölgeyi etkileme riski bulunuyor." uyarısında bulundu.

Sudan'da ateşkes devreye girdi
Sudan'da ateşkes devreye girdi

Dujarric, BM insani yardım çalışanlarının anlaşma sağlanan kısa vadeli ateşkesin ardından yaklaşık 168 kamyon yardımı 4 milyon kişiye ulaştırmaya hazırlandığını kaydederek, hala mevcut durumun insani operasyonları tam olarak gerçekleştirmeye izin vermediğini belirtti.

Zorluklara rağmen BM ve ortaklarının Sudan'daki insani yardım operasyonlarını genişlettiğini aktaran Dujarric, Dünya Gıda Programı'nın yardımı devam ederken, BM Çocuklara Yardım Fonu'nun da (UNICEF) gıda yardımının yanı sıra aşı tedariki sağladığını bildirdi.

Dujarric, kısa vadeli ateşkesin denetlenmesi konusunda BM'nin resmi bir rol oynamadığını ancak stratejik ve teknik destek sağladığını ifade etti.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 843 binden fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini, 259 bin kişinin komşu ülkelere geçtiğini bildirmişti.

IOM, çatışmaların devam etmesi halinde 1,8 milyon kişinin ülke içinde yerinden olacağı öngörüsünde bulunmuştu.

ETİKETLER
Sudan Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
Fransa'da kısa mesafe iç uçuş seferleri yasaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:12
Belçika'da Yeşil Sol Parti müşahitleri diğer sandık müşahitlerine saldırdı
01:19
Maltepe'de otomobil belediye işçilerine çarptı: 4 ölü
01:15
İran: Yabancı istihbarat servisiyle ilişkili bir grubu çökerttik
00:46
Fransa'da kısa mesafe iç uçuş seferleri yasaklandı
00:39
İtalya'daki sel felaketinde can kaybı 15'e yükseldi
00:37
New York metrosunda saldırıya uğrayan Türk vatandaşının yürüme şansı çok az
Erciş’te 3 gün önce kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Erciş’te 3 gün önce kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
ABD’de eyaletler arası yolda kovboy ile inek arasında kovalamaca
ABD’de eyaletler arası yolda kovboy ile inek arasında kovalamaca
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ