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Dünya
AA 16.05.2025 17:20

İran: Uranyum zenginleştirmenin durdurulması kabul edilmeyecektir

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile müzakerelerde ülkesinin uranyum zenginleştirme işlemlerinin durdurulması talebini kabul etmeyeceklerini ve konunun İran için "kırmızı çizgi" olduğunu söyledi.

İran: Uranyum zenginleştirmenin durdurulması kabul edilmeyecektir

İstanbul'da nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya ile Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde yapılan toplantıya katılan Garibabadi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Zenginleştirme hakkı bizim kesin kırmızı çizgimizdir. Zenginleştirmenin durdurulması da kabul edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Garibabadi, ülkesinin "büyük bedeller ödeyerek elde edilen başarılardan asla taviz vermeyeceğini ve bunu müzakere ettikleri ülkelerin de iyi bildiğini" belirtti.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından önce Umman’da 12 Nisan'da daha sonra birer hafta arayla Roma ve tekrar Umman'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmişti. Taraflar dördüncü tur müzakereleri Umman'da yapmıştı.

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.

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