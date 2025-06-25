İran: UAEA ile işbirliğini askıya alan yasa tasarısının onaylanması ülkemize yönelik saldırılara açık bir yanıttır

İran devlet televizyonunun haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, İran Meclisinde onaylanan UAEA ile işbirliğini durdurma yasa tasarısına ilişkin açıklamada bulundu.

Bekayi, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini durdurmaya yönelik yasa tasarının onaylanması, ülkemize yönelik yasadışı saldırılara açık bir yanıttır." dedi.

Mecliste onaylanan yasa tasarının içeriğine de değinen Bekayi, buna göre, "İran’ın nükleer tesislerinin güvenliği ve ülkenin barışçıl nükleer faaliyetleri garanti altına alınmadığı sürece UAEA görevlerinin denetim için ülkeye girme hakkı olmayacağını" belirtti.

Bekayi, bunun da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin onayına tabi olduğunu vurguladı.

İran Meclisi, UAEA ile işbirliğini askıya alan yasa tasarısını kabul ettiğini açıklamıştı.

İran kanunlarına göre söz konusu yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için İran Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin onayı gerekiyor.