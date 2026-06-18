Hafif Sağanak Yağışlı 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.06.2026 22:54

İran: Savaşta zarar gören petrokimya tesislerinin yaklaşık yüzde 90'ı yeniden üretime başladı

İran'da ABD-İsrail saldırılarında zarar gören petrokimya tesislerinin yaklaşık yüzde 90'ının yeniden üretime geçtiği belirtildi.

İran: Savaşta zarar gören petrokimya tesislerinin yaklaşık yüzde 90'ı yeniden üretime başladı

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran Körfez Petrokimya Endüstri Grubu (PGPIC) Genel Müdürü Muhammed Şeriatmedari; Bilim, Araştırma ve Teknoloji Başkan Yardımcılığı ile PGPIC arasında savaşta zarar gören petrokimya tesislerinin yeniden inşası ve modernizasyonuna ilişkin işbirliği protokolünün imza töreninde konuştu.

Saldırılarda kritik sanayi altyapılarının hedef alınmasına rağmen üretimin sürdürülmesi için yoğun çaba gösterildiğini belirten Şeriatmedari, üretim dışı kalan tesislerin yüzde 89'unun yeniden faaliyete geçtiğini söyledi.

Bazı tesislerin kapasitelerinin üzerinde üretim yaptığını ifade eden Şeriatmedari, bazı tesislerde ise tam kapasiteye ulaşılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Yeniden inşa sürecinin yalnızca hasarın giderilmesini hedeflemediğini vurgulayan Şeriatmedari, üretim altyapısının yeniden tasarlanması, teknolojik kapasitenin artırılması, dayanıklılığın güçlendirilmesi ve kritik parça ile teknolojilerde dışa bağımlılığın azaltılmasının öncelikler arasında yer aldığını dile getirdi.

Şeriatmedari, imzalanan işbirliği protokolünün yeniden inşa çalışmalarını hızlandıracağını, teknoloji seviyesini yükselteceğini ve petrokimya sektöründe üretim sürekliliğine katkı sağlayacağını ifade etti.

ETİKETLER
İran ABD İsrail
Sıradaki Haber
Trump: Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:24
İletişim Başkanlığı desteğiyle ABD'de Dünya Kupası alanı kuruldu
00:18
Bolu'da maden ocağındaki göçükle ilgili 1 şüpheli tutuklandı
23:53
Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 1 kişi daha gözaltına alındı
23:29
Sağlam dizinden ameliyat edildi: 2 milyon liralık tazminat davası açtı
22:43
Erzurum merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı
22:25
Trump: Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz
Amasya'da Boraboy Gölü'nde yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı
Amasya'da Boraboy Gölü'nde yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı
FOTO FOKUS
Ankara'da sağanak sürücülere zor anlar yaşattı
Ankara'da sağanak sürücülere zor anlar yaşattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ