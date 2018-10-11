İran, petrolünü enerji borsasında satacak

İran Ulusal Petrol Şirketi tarafından yapılan açıklamada, 22 Ekim'e kadar 1 milyon varil ham petrolün Uluslararası İran Enerji Borsası üzerinden satılacağı belirtildi.

Açıklamada, enerji borsası üzerinden petrol satışıyla ilgili ödemelerin yüzde 20’sinin riyal, yüzde 80’inin de döviz üzerinden yapılabileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca petrolün en az 5 bin ton ya da 35 bin varil olarak satılacağı kaydedildi.

ABD, ikinci yaptırım paketinin devreye gireceği 5 Kasım'dan itibaren İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'ne yaptırımlara hazırlanıyor.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, bir konuşmasında ABD yaptırımları nedeniyle petrol satışında yöntem çeşitliliğine gidilmesi ve özel sektörün de bu işte rol üstlenmesi gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: AA