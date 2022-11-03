İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdullahiyan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile İran'daki protestolar ve nükleer görüşmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İran'ın nükleer anlaşma konusunda AB aracılığıyla ABD'ye ilettiği mesaja işaret eden Abdullahiyan, "İran, iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varmaya hazırdır. Amerikan tarafına yapıcı ve ileriye dönük bir şekilde görüşlerimizi sunduk" ifadelerini kullandı.

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile olan iş birliğine de değinen Abdullahiyan, İran ile Ajans arasında "iyi ve sağlam bir iş birliği anlaşmasının üzerinde çalışıldığını" aktardı.

Abdullahiyan, görüşmede İran'daki protesto gösterilerine ilişkin bazı Avrupalı liderlerin tutumunu da eleştirdi.

Borrell "Sonuçtan umutluyuz"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise nükleer anlaşmayla ilgili İran ve ABD arasında AB aracılığıyla süren mesaj trafiğine ilişkin "Nihai anlaşmaya varana kadar yapıcı çabalarımızı sürdüreceğiz ve sonuçtan umutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, İran ile UAEA arasındaki görüşmeleri ise iş birliği yolunda atılan bir adım olarak nitelendirdi.

Öte yandan görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Borrell, "İran Dışişleri Bakanı ile yaptığım görüşmede, Avrupa'nın İran'da devam eden protestolara yönelik baskıyı kınamakta birlik olduğunu vurguladım." ifadelerini kullandı.