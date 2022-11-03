Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Krugersdorp'taki bir maden kuyusunda 19 cesede ulaşılmasının ardından, yakınlardaki bir başka maden kuyusundan da 2 ceset çıkarıldı.

Polis sözcüsü Tuğgeneral Brenda Muridili, eldeki delillerin, birbirine yakın bu iki açık maden kuyusunda bulunan 21 cesedin, başka bir yerden buraya taşınmış olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Muridili, bu cesetlerin, bölgede sıkça görülen kaçak madencilere ait olduğunu düşündüklerini belirterek "Bu aşamada herhangi bir suçtan şüphelenilmiyor. Ölüm nedenleri otopsi sonrası belirlenecek" ifadelerini kullandı.

Krugersdorp, ülkenin zengin altın maden rezervlerinin önemli bir kısmına ev sahipliği yapıyor. Bölge, "zama zama" adı verilen kaçak madencilerin oldukça aktif faaliyet gösterdiği bir bölge olarak biliniyor.