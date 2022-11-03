Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 14:50Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Pakistan eski başbakanı İmran Han'ın konvoyuna silahlı saldırı
Pakistan eski başbakanı İmran Han'ın konvoyuna saldırı düzenlendi, Han ayağından vuruldu. 3 kişinin yaralandığı açıklandı.
Çok sayıda yerel haber kanalı, Pakistan'ın doğusunda eski başbakan Imran Han'ın konvoyuna ateş edildiğini duyurdu.
İlk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. İmran Han'ın hastaneye kaldırıldığı ve zanlının yakalandığı açıklandı.
Han, erken seçim talep etmek için İslamabad'da bir protesto yürüyüşüne öncülük ediyordu.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Pakistan
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