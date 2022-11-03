Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, askerlerin Rusya sınırında mühendislik çalışması gerçekleştirdiğini belirtti.

Muhalefetin, sınırdaki bariyer çalışmasına karşı çıkmasını eleştiren Blaszczak, "Rusya ile sınırın kapatılmasını eleştirmek, muhalefetin Rusya yanlısı tavrının açık bir örneğidir. Askerlerimiz kaçakları önlemek için bu adımı atıyor ve muhalefet bu çabaları gereksiz buluyor. Utanın" ifadelerini kullandı.

Polonyalı yetkililer, Polonya ile Rusya'ya ait Kaliningrad arasındaki sınır boyunca geçici bir dikenli tel örgü için çalışmalara başladı.

200 kilometrelik doğu sınırının tamamı koruma altına alınacak

Blaszczak, dün yaptığı açıklamada, "Kaliningrad bölgesi sınırına geçici bir duvar inşa etmeye karar verdim. Çalışmalar bugün başlayacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Polonya, 200 kilometrelik doğu sınırın tamamını koruma altına alacak. Sınır, gelen sinyalleri doğrulamak için sismik sensörler ve gece görüş kameraları dahil olmak üzere bir dedektör sistemi gibi çeşitli elektronik güvenlik önlemleriyle donatılacak.

Yetkililere göre, insan ayak sesi ile vahşi hayvanların neden olduğu sesleri ayırt etmek için özel algoritmalar kullanılacak.

Polonya, benzer bir sistemi birkaç yıl önce Ukrayna sınırına kurarak kaçakçılığı önlemeye çalışmıştı.﻿