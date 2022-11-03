Mali Ekonomi ve Finans Bakanı Alousseini Sanou, yerel basına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Mali'ye gönderdiği 60 bin ton hidrokarbon, 35 bin ton gübre ve 25 bin ton buğdayın birkaç haftada ülkeye ulaşacağını bildirdi.

Sevkiyatın, Gine'nin başkenti Konaki'deki liman üzerinden Mali'ye ulaştırılacağını belirten Sanou, bunun bedelinin 100 milyon doları bulduğunu kaydetti.

Görüşmeler Ekim ayında yapılmıştı

Sanou, 27 Ekim'de kalabalık bir heyetle Rusya'ya gitmiş ve bir dizi görüşmede bulunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita, ağustosta Moskova'da görüşmüş ve iki lider, iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kalmıştı.

Rusya tarafı, görüşmenin akabinde Mali'ye askeri ekipmanın yanı sıra yakıt, tahıl ve gübre desteği sağlayacağını açıklamıştı.

Ekimde de Putin, Mali Cumhurbaşkanı Goita ile yaptığı telefon görüşmesinde, terörle mücadelede Mali'ye yardım edeceklerini söylemişti.

Albay Assimi Goita'nın Mayıs 2021'de darbeyle yönetimi ele geçirmesinin ardından Rusya ve Mali arasında özellikle askeri alanda yakınlaşma başlamıştı.