ABD ile İran arasındaki gerilimi artıracak adım geldi.

İran, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssünü vurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

Beyaz Saray: Trump durumu yakından takip ediyor

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, İran'ın Irak'taki bir Amerikan üssüne füzelerle saldırı düzenlediği haberlerinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Grisham, açıklamasında, "Irak'taki ABD tesislerine yönelik saldırı haberlerinin farkındayız. Başkan konuyla ilgili bilgilendirildi, durumu yakından takip ediyor ve ulusal güvenlik ekibiyle temas halinde." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık'ta Irak'a giderek, Ayn el Esed Hava Üssü'ndeki ABD askerlerini ziyaret etmişti.

Kaynak: TRT Haber