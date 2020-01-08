İran nereyi vurdu? İran tarafından vurulan ABD üssü08 Ocak 2020 Çarşamba 03:49 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 03:57
İran'dan Kasım Süleymani ve arkadaşlarının intikamı için misilleme geldi. İran, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu.
ABD ile İran arasındaki gerilimi artıracak adım geldi.
İran, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssünü vurdu.
Devrim Muhafızları Ordusu, tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtildi.
Açıklamada, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.
Beyaz Saray: Trump durumu yakından takip ediyor
Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, İran'ın Irak'taki bir Amerikan üssüne füzelerle saldırı düzenlediği haberlerinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.
Grisham, açıklamasında, "Irak'taki ABD tesislerine yönelik saldırı haberlerinin farkındayız. Başkan konuyla ilgili bilgilendirildi, durumu yakından takip ediyor ve ulusal güvenlik ekibiyle temas halinde." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık'ta Irak'a giderek, Ayn el Esed Hava Üssü'ndeki ABD askerlerini ziyaret etmişti.
Kaynak: TRT Haber