İran liderinin ofisinden yapılan açıklamada, Hamaney, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ve ülke genelindeki yargı yetkilileriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmede, yargı yetkililerinin karıştığı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına değinen Hamaney, "Bu dönem zirve noktasına ulaşan yolsuzlukla mücadele, ihmalsiz bir şekilde adalet esasları çerçevesinde ve suçsuz kimselere zulmedilmeden güçlü bir şekilde sürdürülmelidir." dedi.

"İnsanlar, yolsuzlukla mücadelenin tereddütsüz şekilde sürdürülmesini istiyor"

İran'daki yolsuzluk sorununu yeni tip koronavirüs (COVİD-19) gibi ülkeyi tehdit eden bir virüse benzeten Hamaney, "İnsanlar, yolsuzlukla mücadelenin tereddütsüz şekilde sürdürülmesini istiyor çünkü mali ve ekonomik yolsuzluklar tıpkı koronavirüs gibi çok bulaşıcı ve çok tehlikelidir. Koronavirüs ellerin yıkanmasıyla bertaraf ediliyor ancak yolsuzluk virüsüyle mücadelenin tek yolu yozlaşmış kimsenin elini kesmektir." diye konuştu.

Hamaney, bazı kesimler tarafından yolsuzlukla suçlanan önceki dönemin Yargı Erki Başkanı Sadık Amuli Laricani'yi de savunarak "Bugün Yargı Erki'nde net bir şekilde müşahede edilen yolsuzlukla mücadele, Sayın Amuli Laricani döneminde başladı. Kendisi hem yargı içinde hem de dışında bunun (yolsuzlukla mücadele) başlatıcısıydı. Bu durum göz ardı edilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ülkedeki koronavirüs salgınının henüz sona ermediğine dikkati çeken Hamaney, "Tüm vatandaşlar ve yetkililer, sağlık protokollerini ciddiye alıp virüsün tekrar yayılmasını önlemeye çalışmalıdır." tavsiyesinde bulundu.

Yargıda yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları

Eski Yargı Erki Başkanı ve ülkenin son yıllardaki en nüfuzlu ailesinin üyelerinden Sadık Amuli Laricani'nin odak noktasında olduğu yolsuzluk soruşturmaları, geçen yıl mart ayında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, Laricani'yi görevden alması, Hamaney'den sonra ülkenin lideri olarak gösterilen isimlerden biri olan İbrahim Reisi'nin Yargı Erki Başkanı olarak atanmasıyla başlamıştı.

Reisi, göreve geldikten kısa süre sonra selefi Laricani döneminin Yargı Erki Başkan Yardımcısı Ekber Taberi, görevi kötüye kullanmak ve yasa dışı ticari ilişkiler kurmaktan tutuklanmıştı.

Ülkenin en büyük yolsuzluk davalarından biri olarak nitelenen Taberi'nin yargılandığı davadaki firari yargıçlardan biri olan Gulam Rıza Mansuri'nin de 19 Haziran Cuma günü Romanya'nın başkenti Bükreş'te kaldığı otelin penceresinden düşerek öldüğünün açıklanması dikkatleri çekmişti.

Başta eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve Anayasayı Koruyucular Konseyinin (AKK) üyelerinden din adamı Ayetullah Muhammed Yezdi olmak üzere bazı kesimler yaklaşık 10 yıl boyunca yargıyı yöneten Laricani'yi yargıdaki yolsuzlukların başında yer almakla suçluyor.