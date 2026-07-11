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Dünya
AA 11.07.2026 16:09

İran lideri Hamaney, babasının öldürülmesinin "intikamının" alınacağı sözünü verdi

İran lideri Mücteba Hamaney, İran'ın eski lideri Ali Hamaney’in cenaze ve defin töreni münasebetiyle yayımladığı mesajında, babasının intikamının alınacağının sözünü vererek, “İntikam, milletimizin isteğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir.” dedi.

İran lideri Hamaney, babasının öldürülmesinin "intikamının" alınacağı sözünü verdi

Hamaney’in sosyal medya hesaplarından, İran'ın eski lideri Ali Hamaney’in cenaze ve defin töreniyle ilgili mesaj yayımlandı.

Hamaney mesajında, “İntikam, milletimizin isteğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir. Dünyanın özgür insanları yakın zamanda bu ilahi görevin bir bölümünü yerine getirecektir.” ifadelerini kullandı.

Mesajında ayrıca, babası Ali Hamaney’in çizdiği yolda ilerlemeye söz verdiğini vurgulayan Hamaney, şunları aktardı:

“Suçlu katillerden her iki savaştaki şehitlerin ve senin temiz kanının intikamını alacağımıza söz veriyoruz. Baştan sona listede olan bu suçlular, yataklarında huzurlu bir ölüm isteğini kendileriyle birlikte mezara götürecek. Onlar bu işin şahsım veya diğer yetkililerin varlığına bağlı olmadığını bilmeli. Biz olsak da olmasak da bu konu gerçekleşecek.” 

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İran ABD Mücteba Hamaney
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