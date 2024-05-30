Çok Bulutlu 21.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.05.2024 11:50

İran lideri Hamaney, ABD'de İsrail karşıtı protesto düzenleyen öğrencilere hitaben mektup yazdı

İran lideri Ali Hamaney, Filistin’e destek veren ABD’deki üniversite öğrencilerinin eylemlerinden övgüyle söz etti.

İran lideri Hamaney, ABD'de İsrail karşıtı protesto düzenleyen öğrencilere hitaben mektup yazdı

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre Hamaney, ABD'nin çeşitli üniversitelerinde Filistin’e destek veren öğrencilere hitaben bir mektup kaleme aldı.

Hamaney, "Siz, tarihin doğru tarafında yer aldınız. İşgalci Siyonistleri aşikar şekilde destekleyen merhametsiz hükümetinize rağmen şerefli bir direnişi seçtiniz." ifadelerini kullandı.

Filistin'in Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerden oluşan köklü bir tarihe sahip bağımsız bir toprak olduğuna işaret eden Hamaney, ABD'nin İsrail'e siyasi, ekonomik ve silah desteğini ve ona nükleer silah yolunu da açtığını vurguladı.

ABD'de onlarca üniversitede İsrail aleyhinde protesto düzenlendiğini hatırlatana İran lideri, öğrencilerle ortak duyguları taşıdıklarını kaydetti.

ETİKETLER
İran
Sıradaki Haber
Filistin Kızılayı: İsrail 2 sağlık çalışanını öldürdüğü saldırıda ambulansımızı kasıtlı vurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
12:42
Hastalığına 32 yıl sonra konulan teşhisle ağrılarından kurtuldu
12:39
İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı'nın yetkisi sonlandırıldı
12:34
Elektrik üretimi martta yüzde 3,3 arttı
12:26
Aile ve Gençlik Fonu'na 9 bin 485 başvuru yapıldı
12:19
Ege'nin iç kesimleri ile İç Anadolu için sağanak uyarısı
Aladağlar'da 2 bin 800 rakımda kuş gözlemindeler
Aladağlar'da 2 bin 800 rakımda kuş gözlemindeler
FOTO FOKUS
Türkiye insani diplomaside de öne çıkıyor
Türkiye insani diplomaside de öne çıkıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ