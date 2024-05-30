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Dünya
AA 30.05.2024 11:33

Filistin Kızılayı: İsrail 2 sağlık çalışanını öldürdüğü saldırıda ambulansımızı kasıtlı vurdu

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinde dün 2 sağlık çalışanının öldüğü İsrail saldırısında ambulansının kasıtlı olarak vurulduğunu belirtti.

Filistin Kızılayı: İsrail 2 sağlık çalışanını öldürdüğü saldırıda ambulansımızı kasıtlı vurdu
[Fotograf: AA]

Filistin Kızılayı, sosyal medya hesabından İsrail ordusunun dün Refah’ta bir ambulansı hedef alan ve 2 sağlık çalışanının ölümüyle sonuçlanan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “İsrail işgal güçleri, uluslararası koruma altındaki Kızılay amblemini taşımasına rağmen ambulansı kasten bombaladı.” ifadeleri kullanıldı.

Bu saldırıyla İsrail ordusunun 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde görevi başında öldürdüğü Filistin Kızılayı görevlisi sayısının 19’a yükseldiği kaydedildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Refah’taki Tel es-Sultan'da bulunan Ebu es-Said Kavşağı'nda yaralı ve ölüleri tahliye etmek için giden bir ambulansa saldırı düzenlediğini, olayda 2 sağlık görevlisinin öldüğünü açıklamıştı.

Filistin Kızılayı, dün İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Refah'ın El-Mevasi bölgesinde faaliyet gösteren Kudüs Sahra Hastanesini tahliye ettiğini duyurmuştu.

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