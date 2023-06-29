Açık 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.06.2023 23:45

İran, Kur'an-ı Kerim'in yakılması nedeniyle İsveç Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesine tepki olarak İsveç'in Tahran'daki Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran, Kur'an-ı Kerim'in yakılması nedeniyle İsveç Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı
[Fotograf: Reuters]

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemin ardından Dışişleri Bakanlığına davet edilen İsveçli diplomata, Tahran'ın protestosu iletildi.

İfade özgürlüğü kisvesi altında Müslümanların mukaddes değerlerine hakaret edilmesinin yalnızca nefret ve şiddete yol açacağı vurgulanarak, İran'ın İsveç hükümetinin bu eylemlerin önlenmesinde üzerine düşen görevi yerine getirmesini beklediği kaydedildi.

İsveç hükümetinin eylemlere yönelik pasif tavrının, insan haklarının temel ve bariz ilkelerinden biri olan dini ve ilahi değerlere saygı ilkesinin ihlal edilmesini teşvik ettiği, İran'ın bu eylemleri şiddetle kınadığı Maslahatgüzara aktarıldı.

İsveç Maslahatgüzarı ise ülkesinin İslamofobi'nin her türlüsüne karşı olduğunu belirterek, İran'ın itirazlarını en kısa zamanda Stockholm'e ileteceğini bildirdi.

Erdoğan'dan İsveç'e tepki: Bu alçaklığa göz yumanlar emellerine ulaşamayacak
Erdoğan'dan İsveç'e tepki: Bu alçaklığa göz yumanlar emellerine ulaşamayacak

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi, dün Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Eylem, İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası toplumda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik eyleme onay verilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etmişti.

ETİKETLER
İran İsveç
Sıradaki Haber
ABD, Fransa'daki vatandaşlarını olaylardan uzak durmaya çağırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:33
Konya'da sulama kanalına giren 2 kişi boğuldu
00:23
Datça'da çıkan yangında 25 hektarlık alan zarar gördü
00:17
NASA: Astronotların idrar ve terindeki suyun yüzde 98'i geri dönüştürülüyor
00:12
TRT Haber, BM'nin SDG/PKK/YPG raporunu ABD Dışişleri'ne sordu
00:01
Belçika'da yine salmonella vakası tespit edildi
23:59
Bağdat’ta, Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösteren bir grup İsveç Büyükelçiliği'ni bastı
Kızılay gönüllülerinden bayramda çocuklara atlıkarınca sürprizi
Kızılay gönüllülerinden bayramda çocuklara atlıkarınca sürprizi
FOTO FOKUS
Fransa'da protestolar büyüyor: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Fransa'da protestolar büyüyor: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ