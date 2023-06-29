Açık 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.06.2023 23:41

ABD, Fransa'daki vatandaşlarını olaylardan uzak durmaya çağırdı

ABD'nin Paris Büyükelçiliği, Fransa'da ikamet eden vatandaşlarına, ülkede 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nael M. isimli 17 yaşındaki genç sürücü için düzenlenen gösterilerden uzak durma çağrısı yaptı.

ABD, Fransa'daki vatandaşlarını olaylardan uzak durmaya çağırdı

ABD'nin Paris Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Nanterre kentinde polisin açtığı ateş sonucu genç sürücünün ölmesinin ardından Paris'in çevresinde ve diğer büyük şehir merkezlerinde düzenlenen gösterilerde özel mülklere ve kamu binalarına zarar verildiği belirtildi.

Açıklamada, gösterilerin şiddete dönüşmesinin beklendiği kaydedilerek, "ABD vatandaşları, şiddete ve çatışmalara yol açacak toplanma alanları ve polis faaliyetlerinin bulunduğu noktalardan uzak durmalıdır" ifadesine yer verildi.

Bazı şehirlerin sokağa çıkma yasağı uyguladığı hatırlatılan açıklamada, eve dönme ihtimali bulunmayan vatandaşlarına ise Kızılhaç ile iletişime geçme tavsiyesinde bulunuldu.

Olay

Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açarak 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler ülke genelinde farklı kentlerde sokağa inmişti.

Araç, çöp bidonları ve farklı binaları ateşe veren eylemciler ile polis arasında arbede yaşanmıştı.

ETİKETLER
ABD Fransa
Sıradaki Haber
Fransa'da Danıştay kadın futbolcuların başörtüsü takma yasağını onadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:33
Konya'da sulama kanalına giren 2 kişi boğuldu
00:23
Datça'da çıkan yangında 25 hektarlık alan zarar gördü
00:17
NASA: Astronotların idrar ve terindeki suyun yüzde 98'i geri dönüştürülüyor
00:12
TRT Haber, BM'nin SDG/PKK/YPG raporunu ABD Dışişleri'ne sordu
00:01
Belçika'da yine salmonella vakası tespit edildi
23:59
Bağdat’ta, Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösteren bir grup İsveç Büyükelçiliği'ni bastı
Kızılay gönüllülerinden bayramda çocuklara atlıkarınca sürprizi
Kızılay gönüllülerinden bayramda çocuklara atlıkarınca sürprizi
FOTO FOKUS
Fransa'da protestolar büyüyor: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Fransa'da protestolar büyüyor: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ