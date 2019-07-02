Mossad Başkanı Yossi Cohen, İsrail'in Herzliya kentinde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, "Mossad, bugün belki de Orta Doğu tarihinde ilk kez, bölgede kapsamlı bir barış anlaşmasına ulaşmak için nadir bir fırsat olduğuna işaret ediyor” dedi.

Cohen, "Ortak düşman İran'a karşı ortak çıkarlar, cihatçı terörizm, Beyaz Saray'la yakın bağlar ve Kremli'nle iletişim kanalarının açık olması, bölgede anlayış birliğine varılması ve kapsamlı barış anlaşması yapılması için bir kez yakalanabilecek bir fırsat olabilir" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun geçtiğimiz yıl yaptığı Umman ziyaretinin, Mossad'ın uzun süren çalışmaları sonrası gerçeleştiğini belirten Cohen, Manama grubu devletlerinin İsrail'le iletişim yollarının açık olduğunu söyledi.

"Tankerlere düzenlenen saldırının arkasında İran var"

İsrail istihbarat servisi Mossad ayrıca , geçen ay Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine düzenlenen saldırının arkasında İran'ın olduğunu iddia etti.

Hem Mossad'ın hem de bazı yabancı istihbarat servislerinin elindeki bilgilere göre "13 Haziran'da Umman Körfezi'ndeki iki petrol tankerine düzenlenen saldırının arkasında İran'ın olduğunu" öne süren Cohen, "İran bu tür saldırılarla dünyaya herhangi bir gerilimden çekinmediği ve Tahran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmaması ya da gevşetilmemesi durumunda dünyadaki petrol piyasasına ciddi zararlar verebileceği mesajını vermeye çalışıyor." dedi.

İran'ın nükleer çalışmalarının bilimsel amaç taşımadığı ve Tahran yönetimi ile P5 1 ülkeleri arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın "kötü bir anlaşma" olduğu iddiasında bulunan Cohen, "Sadece kesin kararlılık onun (İran) nükleer silaha sahip olmasına engel olabilir." diye konuştu.

Umman Körfezi'nde 13 Haziran'da iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuş, ABD olayın arkasında İran'ın olduğunu iddia etmişti.

Tahran yönetimi ise Washington'un iddialarını yalanlamıştı.

Kaynak: Reuters, AA