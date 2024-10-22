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Dünya
AA 22.10.2024 11:23

İran: Komşularımız topraklarının bize karşı kullanılmasına izin vermeyeceklerini garanti etti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesine komşu ülkelerin, topraklarının İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyecekleri garantisini verdiklerini söyledi.

İran: Komşularımız topraklarının bize karşı kullanılmasına izin vermeyeceklerini garanti etti
[Fotograf: AA]

İran merkezli ANA Haber Ajansı'na göre, Erakçi, resmi temasları kapsamında gittiği Kuveyt'te basın mensuplarına bölge ülkelerine yaptığı ziyaretleri değerlendirdi.

Erakçi, "Komşularımız topraklarının İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyeceklerinin garantisini verdi. Kuveyt, bölgede ziyaret ettiğim 11'inci ülke. Bu ülkelerin tamamında gerilimin sona ermesi ve artmaması için görüş birliği var." dedi.

Bölge ülkelerinin ortak çaba göstermeleri durumunda savaşın büyümesinin önüne geçebileceklerini dile getiren Erakçi, ülkesinin her türlü senaryoya hazır olmasıyla birlikte bölgede savaş istemediğini belirtti.

"İsrail bölgede savaşı genişletme çabasında, bizim bu facianın önüne geçmemiz lazım" diyen İranlı Bakan, "Bölgedeki tüm ülkeler, İsrail'in İran'a saldırmasına karşı olduklarını söylediler. İsrail'in saldırması halinde aynı şekilde misilleme yapacağımızı vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

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