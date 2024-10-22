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Dünya
AA 22.10.2024 10:53

ABD'nin New Mexico eyaletinde meydana gelen selde 2 kişi öldü

ABD'nin New Mexico eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 300'e yakın kişi kurtarıldı.

ABD'nin New Mexico eyaletinde meydana gelen selde 2 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]

New Mexico eyalet polisi, Roswell kentini etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve taşkınlarda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Eyalet Valisi Michelle Lujan Grisham, Roswell'in bağlı olduğu Chaves County için acil durum ilan ederek selden etkilenen kişilerin toparlamasına yardımcı olmak için 1 milyon dolarlık devlet fonunu kullanıma sundu.

New Mexico Ulusal Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, sel ve taşkınlar nedeniyle araçlarında mahsur kalan 290 kişinin, arama kurtarma ekiplerince kurtarıldığı belirtildi. Kurtarılanlardan 38'inin tedavi için hastaneye kaldırıldığı, kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), New Mexico'nun orta ve doğusunda hafta boyunca süreceği öngörülen sağanak yağışın yol açacağı sel ve taşkınlar konusunda halkı uyardı.

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