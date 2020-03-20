Zarif, Japon mevkidaşı Motegi Toşimitsu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zarif, "ABD yaptırımları, İran'da koronavirüs salgınını mücadele için gerekli tıbbi malzeme ve ilaç tedarikine engel oluşturuyor. Yasa dışı yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik çabaları hızlandırmaya çağırıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Zarif, Japonya'nın virüsle mücadele için İran'a yaptığı yardımlar nedeniyle de memnuniyetini dile getirdi.

Japonya yardımlarına devam edecek

"Dışişleri Bakanı Toşimitsu ise salgınla mücadele eden İran'a ülkesinin yaptığı yardımların devam edeceğini belirterek," Japonya, nakdi yardımların yanı sıra Kovid-19 hastalarına yardım için ilaç bağışında da bulunacak. " dedi.