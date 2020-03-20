ABD basınında çıkan haberlere göre, Cumhuriyetçi Partinin Georgia eyaleti senatörü Kelly Loeffler, 24 Ocak'ta Senato Sağlık Komitesinde, Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Direktörü Anthony Fauci ve Ulusal Alerji Enstitüsü başkanlarının da bulunduğu koronavirüs konulu toplantıya katıldı.

Loeffler, toplantıda edindiği bilgileri sayesinde elindeki bazı hisse senetlerini sattı.

Eşi, New York Borsasının başkanlığını yapan Loeffler, toplantının yapıldığı gün elinde bulundurduğu Resideo Technologies adlı şirkete ait 50,001 ile 100,000 dolar değerindeki hisse senetlerini sattı. Satıştan kısa bir süre sonra firmanın değeri yüzde 50'den fazla düştü.

Ayrıca Loeffler, 100.000 ile 250.000 dolar değerinde hisse satın aldı. Daha sonra bu firmanın hisselerinde ciddi artış görüldü.

Loeffler, göreve geldiğinde 500 milyon dolarlık servetiyle kongrenin en zengin üyesi olmuştu.

Cumhuriyetçi senatörden büyük ekranda hisse satışı

Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD Senatosu İstihbarat Komitesinin Cumhuriyetçi Partili Başkanı Kuzey Carolina Senatörü Richard Burr da, pozisyonu sayesinde koronavirüs ile ilgili bilgi için ABD Borsası düşüşe geçmeden önce şubat ayı içinde kendisi ve eşine ait 628 bin dolar ile 1,72 milyon dolar değer aralığındaki hisseleri sattı.

Bu miktardaki hisselerin, Burr'un 2016'dan bu yana sattığı en yüksek sayıdaki hisse senedi olduğu görüldü.

Kongre meclisi edindiği gizli bilgileri kullanarak ticari faaliyetlerini yasaklayan yasa, 2012 yılında ABD Meclisinden geçmişti. Burr, yasaya karşı oy kullanan 3 senatörden biriydi.