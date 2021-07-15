ABD'de New York Federal Mahkemesince açıklanan iddianamede, 4 İranlının, Tahran rejimine muhalif gazeteci ve kadın hakları aktivisti Masih Alinejad'ı kaçırmak için komplo kurmaktan suçlandığı belirtildi.

Alinejad, Twitter hesabından, "İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığının beni kaçırma planını bozduğu için FBI'ya minnettarım." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Video'da Brooklyn'deki apartman dairesinin penceresinden kendisini korumak için dışarıda bekleyen polis aracını da gösteren Alinejad, "Polis beni korumak için iki haftadır evin önünde nöbet bekliyor, buna hala inanamıyorum." dedi.

Psaki'den kınama

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki de basın toplantısında, komployu "tehlikeli ve aşağılık" olarak niteleyerek, İranlı-Amerikalı gazeteci Alinejad'ın kaçırılma planını şiddetle kınadıklarını söyledi.

İddianamede, Tahran yönetiminin, önce Alinejad'ın İran'da ikamet eden akrabalarını onunla buluşması için başka bir ülkeye seyahat etmeye ikna etmeye çalıştığı, Alinejad’ın yakınlarının ise bu teklifi kabul etmediği savunuldu.

Bunun üzerine gözaltına alınan sanıkların, Alinejad'ı İran'a gizlice kaçırmak için Brooklyn'deki bir sahil mahallesinden onu askeri tarzda bir sürat teknesi ile Venezuela’ya götürmenin yollarını araştırdığı iddia edildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade ise AP'ye yaptığı açıklamada, suçlamaları Hollywood benzeri senaryolara benzeterek, "temelsiz ve saçma" olarak niteledi.