Almanya'nın güney ve batı bölgelerinde metrekareye neredeyse 200 kilogram yağış düştü.

Şu ana kadar 2'si itfaiyeci, toplam 7 kişi yaşamını yitirdi.

Adenau şehri yakınlarındaki Schuld kasabasında 6 binanın çöktüğü belirtildi.

Alman basınındaki haberlerde, 60 kişinin arandığı, 25 binanın daha çökme tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Almanya'nın güneyi ve batısındaki köyler, şehirler sele teslim oldu. Bölgede sel nedeniyle 6 ev zarar gördü, 30 kişi kayboldu ve 25 ev çökme tehlikesi altında. Bölgedeki son duruma dair ayrıntılar @trthaber'de.https://t.co/zwtle4vBv2 pic.twitter.com/zvb2NKZ5zv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 15, 2021

Bitburg-Plüm bölgesinde de su baskınları sebebiyle durumun tehlikeli olduğu ifade edildi.

Waxweiler kasabasında 5 kişinin, etrafı suyla çevrilmiş bir evde mahsur kaldığı, kurtarma ekiplerinin botlarla eve ulaşamadığı aktarıldı.

Öte yandan, Alman ordusunun güney bölgelerde selle mücadele için göreve çağrıldığı belirtildi.

"Duş almayın" uyarısı

Düsseldorf yakınlarındaki Erkrath Belediyesi sosyal medyadan yaptığı duyuruda, yoğun yağışlardan dolayı kanalizasyon hatlarının dolduğu belirtilerek durumu daha da ağırlaştırmamak için duş alınmaması, banyo yapılmaması ve bulaşık makinalarının kullanılmaması yönünde halka çağrıda bulunuldu.

Erkrath kentinde ayrıca, su baskını sebebiyle bir mülteci yurdunun tahliye edildiği belirtildi.

Rheinland-Pfalz eyaletinde ise Ren Nehri’nde su seviyesinin yükselmesi sebebiyle gemi trafiğinin kısmen durdurulduğu kaydedildi.