Çok Bulutlu 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.04.2023 15:14

İran: İsrail'in İran'a karşı ufak bir eylemi Tel Aviv ve Hayfa'nın yıkımına yol açar

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "İsrail'in ülkesinin güvenliğine karşı en ufak bir eyleminin Hayfa ve Tel Aviv'in yıkımına yol açacağını" söyledi.

İran: İsrail'in İran'a karşı ufak bir eylemi Tel Aviv ve Hayfa'nın yıkımına yol açar
[Fotograf: İHA]

Cumhurbaşkanı Reisi, başkent Tahran'da düzenlenen Ordu Günü geçit töreninde yaptığı konuşmada, İran ordusunu "devrim karşıtı unsurlara, tekfirci gruplara ve düşmanlara karşı güçlü bir engel" olarak niteledi.

ABD başta olmak üzere bölge dışı güçlerin Orta Doğu'da istikrarsızlığa yol açtığını ve bu güçlerin bölgeyi bir an önce terk etmesi gerektiğini ifade eden Reisi, İran Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki varlığının ise güvenliğe katkı sağladığını savundu.

Konuşmasında, ülkesine yönelik İsrail yönetiminden gelen saldırı tehditlerine değinen Reisi, şu ifadeleri kullandı:

"Başta Siyonist rejim olmak üzere düşmanlar, ülkeye karşı en ufak bir hareketin İran Silahlı Kuvvetlerinin sert tepkisiyle sonuçlanacağı ve bunun Hayfa ve Tel Aviv kentlerinin yıkımıyla sonuçlanacağının mesajını aldılar."

Geçit töreni kapsamında, füzeler, tanklar, zırhlı araçlar, insansız hava araçları, radar sistemleri ve hava savunma füze sistemleri sergilendi.

ETİKETLER
İran İsrail
Sıradaki Haber
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Tayvan Avrupa için önemlidir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:21
Lenfödem tedavi sonrası da dikkat gerektiren bir hastalık
15:15
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Tayvan Avrupa için önemlidir
15:16
45 bin öğretmen alımı: Mülakat sonuçları açıklandı
15:10
Sudan ordusu 24 saatlik ateşkes çağrısına uyacak
14:58
Gümrük kapısında bir tırda 27 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
14:54
Yerli ve milli elektrikli lokomotif raylara indiriliyor
Kudüs'te bir ramazan geleneği: Mescid-i Aksa'daki iftar sofraları
Kudüs'te bir ramazan geleneği: Mescid-i Aksa'daki iftar sofraları
FOTO FOKUS
Kardeş ülke Azerbaycan’dan yerli turiste ‘bize gelin’ çağrısı
Kardeş ülke Azerbaycan’dan yerli turiste ‘bize gelin’ çağrısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ