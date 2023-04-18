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AA
HABER GİRİŞ
18.04.2023 15:04
, 18.04.2023 15:10
SON GÜNCELLEME
18.04.2023 15:10
Sudan ordusu 24 saatlik ateşkes çağrısına uyacak
Sudan ordusu uluslararası tarafların önerdiği 24 saatlik ateşkes çağrısına bugün 18.00'den itibaren uyacaklarını açıkladı.
[Fotograf: AA]
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