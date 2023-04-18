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Dünya
AA 18.04.2023 14:31

AB: Tunus'taki gelişmeleri endişeyle izliyoruz

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Tunus'ta Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin gözaltına alınması ve hareketin genel merkezinin kapatılmasını endişeyle izlediklerini bildirdi.

AB: Tunus'taki gelişmeleri endişeyle izliyoruz
[Fotograf: Reuters]

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Gannuşi'nin gözaltına alınmasıyla Tunus'ta farklı muhalif gruplardan siyasi aktörlere yönelik gözaltı işlemlerine yenisinin eklendiği belirtildi.

Gözaltı işlemine yönelik resmi bilginin beklendiği kaydedilen açıklamada, adil yargılama ve savunma hakkına saygı gösterilmesine önem verilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Aynı zamanda temel çoğulculuk ilkesinin altını çiziyoruz. Bu unsurlar demokrasiler için elzemdir ve AB'nin Tunus ile ortaklığının temelini oluşturmaktadır." ifadesi yer aldı.

Tunus'ta Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, güvenlik güçleri tarafından evine baskın düzenlenmesinin ardından dün gece gözaltına alınmıştı.

Ayrıca Nahda Hareketi Genel Merkez binası, güvenlik güçleri tarafından arama yapılmak üzere boşaltılmıştı.

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