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Dünya
AA 27.09.2024 22:17

İran: İsrail'in Beyrut'a saldırısı Amerikan bombalarıyla işlenen savaş suçu

İran, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta "sivil yerleşim noktalarına" düzenlediği saldırıyı "Amerikan bombalarıyla işlenen savaş suçu" olarak niteleyerek kınadı.

İran: İsrail'in Beyrut'a saldırısı Amerikan bombalarıyla işlenen savaş suçu
[Fotograf: AFP]

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamayla İsrail'in Beyrut'a düzenlediği ağır saldırılarını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

İsrail'in saldırılarını ABD'nin desteğiyle gerçekleştirdiğini ifade eden Kenani, "Amerikan bombalarıyla işlenen savaş suçu" olarak nitelendirdiği saldırının uluslararası hukukun ve düzenlemelerinin ağır ihlali olduğunu belirtti.

Saldırıların İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik işlediği savaş suçlarına karşı uluslararası toplumun sessizliğinin bir sonucu olduğunu kaydeden Kenani, ABD ve bazı Batılı ülkelerin ateşkes çağrılarının da yalnızca İsrail için zaman kazanmak adına bir "aldatmaca" olduğunu ifade etti.

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