Açık 24.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.06.2025 12:52

İran: İsrail saldırısı, ABD’yle nükleer müzakereleri anlamsız hale getirdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail saldırıları sonrası ABD ile yapılması planlanan nükleer müzakerelerin anlamsız hale geldiğini söyledi.

İran: İsrail saldırısı, ABD’yle nükleer müzakereleri anlamsız hale getirdi

İran devlet televizyonuna konuşan Bekayi, İsrail saldırılarının yarın Umman'da yapılması planlanan ABD ile dolaylı nükleer görüşmelere etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Bekayi, "Karşı taraf öyle bir şey yaptı ki müzakere ve diyalog anlamsız hale geldi." dedi.

Sözcü Bekayi, ABD'nin bir taraftan belirli bir konuda uzlaşı sağlamak için müzakere ve diyalog çağrısı yapıp diğer taraftan İsrail'e İran'ın toprak bütünlüğüne saldırmasına izin vermesinin anlaşılır olmadığını söyledi.

İsrail'in ABD'nin yeşil ışığı olmadan İran'a saldırmayacağını dile getiren Bekayi, İsrail'in hukuka aykırı eyleminden Washington yönetimini sorumlu tuttu.

Müzakerelerin geleceğiyle ilgili pazar günü bir karar alınacağını ifade eden İranlı Sözcü şunları kaydetti:

"Siyonist rejimin her zaman en büyük arzusu, Batı ülkelerini bölgedeki çatışmalara ve sıkıntılara sürüklemek olmuştur. Görünüşe göre bu kez de başarılı olmuş ve bu maceracı tutumuyla diplomatik süreci etkisi altına almıştır. Bu durum aslında, ABD politika yapıcılarının bu rejimin güçlü etkisi ve nüfuzu altında olduğunu göstermektedir."

İran ile ABD arasında, bir süre gerçekleştirilemeyen dolaylı nükleer görüşmelerin Umman'ın başkenti Maskat'ta yarın yeniden başlayacağı açıklanmıştı. 

ETİKETLER
İran İsrail ABD Nükleer Enerji
Sıradaki Haber
İsrail ve İran karşılıklı saldırılara devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:30
Rusya, insansız hava araçlarına karşı yeni lazer sistemi deneyecek
13:23
İran hava sahası ikinci bir duyuruya kadar uçuşa kapalı olacak
13:11
Hindistan'da meydana gelen uçak kazasında ölenlerin sayısı 270'e yükseldi
12:58
AKINCI'dan ÇAKIR füzesiyle tam isabetli otonom atış
12:56
İran devlet televizyonu: Bir binada 20'si çocuk 60 kişi hayatını kaybetti
12:59
İsrail ve İran karşılıklı saldırılara devam ediyor
İran’ın İsrail'e yönelik füze saldırılarında Ramat Gan bölgesindeki binalarda ağır hasar oluştu
İran’ın İsrail'e yönelik füze saldırılarında Ramat Gan bölgesindeki binalarda ağır hasar oluştu
FOTO FOKUS
Aynı yerde 2 İETT otobüsü kazası: O anlar kamerada
Aynı yerde 2 İETT otobüsü kazası: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ