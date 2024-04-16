Açık 26.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.04.2024 16:33

İran, İsrail bağlantısı iddiasıyla el koyduğu yük gemisindeki 2 Pakistanlıyı serbest bıraktı

İran, İsrail ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 13 Nisan'da Basra Körfezi'nde el koyduğu yük gemisindeki iki Pakistan vatandaşını serbest bıraktı.

İran, İsrail bağlantısı iddiasıyla el koyduğu yük gemisindeki 2 Pakistanlıyı serbest bıraktı
[Fotograf: AA]

Geo News televizyonunun diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, gemide bulunan Pakistanlıların aileleri, ülkelerinin Dışişleri Bakanlığından yakınlarının kurtarılmasını talep etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının çabaları sonucunda İran, el koyduğu gemide bulunan iki Pakistan vatandaşını serbest bıraktı.

Tesnim Haber Ajansına göre, 13 Nisan'da Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, İsrail'le bağlantılı olduğunu iddia ettiği bir yük gemisine Basra Körfezi'nde el koymuştu.

Portekiz bandralı "MSC Aries" adlı geminin, merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan "Zodiac Maritime" şirketinin sahibi İsrailli iş adamı Eyal Ofel'e ait olduğu iddia edilmişti.

ETİKETLER
İran İsrail Gemi
Sıradaki Haber
İngiltere'de Müslüman öğrenci, okulundaki "namaz yasağına" karşı hukuk mücadelesini kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:16
Çorum'da kazan temizliği yapan 6 işçi zehirlendi
17:14
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıkacak
17:16
Bayram tatilinde hava yolunda rekor hareketlilik
16:58
İsrail'in güney Lübnan'a düzenlediği İHA saldırısında bir kişi öldü
16:40
Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Orta Doğu'daki durumu görüştü
16:31
'Para sayma' soruşturmasında 11 şüpheli daha ifadeye çağrıldı
Kanada'da kiraz çiçeği mevsimi
Kanada'da kiraz çiçeği mevsimi
FOTO FOKUS
Van Gölü'ne bahar geldi
Van Gölü'ne bahar geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ