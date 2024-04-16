İran, İsrail bağlantısı iddiasıyla el koyduğu yük gemisindeki 2 Pakistanlıyı serbest bıraktı

Geo News televizyonunun diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, gemide bulunan Pakistanlıların aileleri, ülkelerinin Dışişleri Bakanlığından yakınlarının kurtarılmasını talep etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının çabaları sonucunda İran, el koyduğu gemide bulunan iki Pakistan vatandaşını serbest bıraktı.

Tesnim Haber Ajansına göre, 13 Nisan'da Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, İsrail'le bağlantılı olduğunu iddia ettiği bir yük gemisine Basra Körfezi'nde el koymuştu.

Portekiz bandralı "MSC Aries" adlı geminin, merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan "Zodiac Maritime" şirketinin sahibi İsrailli iş adamı Eyal Ofel'e ait olduğu iddia edilmişti.