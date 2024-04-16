Filistin Sivil Savunma Kurumu: Han Yunus’ta 15 Filistinlinin cesedine ulaştık

Filistin Sivil Savunma Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Han Yunus kentinin çeşitli bölgelerinden çocuklar da dahil olmak üzere her yaş grubundan 15 ceset çıkartıldı. Bu cesetler, İsrail ordusunun Han Yunus'a saldırısı sırasında öldürülen Filistinlilere ait." ifadeleri kullanıldı.

Kurum, cesetlerin tamamının uzun süre yollarda ve yıkılan evlerin enkazı altında kalması sonucu çürümüş veya çürümeye başlamış olduğuna dikkati çekti.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Kurumu, 9 Nisan’da, İsrail ordusunun bölgeden çekilmesinin ardından güneydeki Han Yunus kenti ile Gazze’deki Şifa Hastanesi ve çevresinden 409 cenazenin çıkarıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan, 7 binden fazla hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi'ne 18 Mart'ın ilk saatlerinde baskın düzenlemiş ve Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.

Gazze'deki hükümet, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinde 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü, 900'den fazlasını alıkoyduğunu ve 1050 evi yıktığını duyurmuştu.

İsrail ordusu ise 2 hafta süren baskında 200 Filistinliyi öldürdüğünü, 500'den fazlasını alıkoyduğunu ileri sürmüştü.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi ile çevresinden çekildiğini duyurmuştu.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesi'nin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını ateşe verdiğini, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini belirtmişti.

İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Şifa Hastanesi'ne tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.