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Dünya
AA 16.04.2024 16:07

Filistin Esirler Heyeti: İsrail Gazze'de en az 16 Filistinli esiri öldürdü

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Esirler Heyeti Başkanı Kaddura Faris, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de kimlikleri belirlenen 16 ve belirlenemeyen onlarca esiri öldürdüğünü söyledi.

Filistin Esirler Heyeti: İsrail Gazze'de en az 16 Filistinli esiri öldürdü
[Fotograf: AA]

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti Başkanı Kaddura Faris, "17 Nisan Filistin Esirler Günü" dolayısıyla Ramallah'ta hükümete ait Esir İşleri Kurumunda bir basın toplantısı düzenledi.

Faris, "7 Ekim'den bu yana Filistinli esirler, tarihteki en çirkin ve şiddetli saldırılarla karşı karşıyadır. İsrail'in Gazze Şeridi'nde bugün Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım savaşı, Gazze merkezli gerçekleşiyor ve her yere yayılıyor." dedi.

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İsrail'in Gazze'de alıkoyduğu Filistinlilere yönelik ihlallerine işaret eden Faris, "İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de kimlikleri belirlenen 16 ve belirlenemeyen onlarca esiri öldürdü."ifadesini kullandı.

Filistin Esirler Heyeti'nden daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail gözaltı merkezleri ve hapishanelerinin 7 Ekim'den sonra "tam bir mezbahaya dönüştüğü", her türlü işkence ve darbın uygulandığı belirtilmişti.

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 7 bin 630'a yükseldiği belirtilmişti.

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