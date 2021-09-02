İran Petrol Bakanlığına ait Enerji Haber Ajansının (SHANA) haberine göre, İran Ulusal Gaz Şirketi Sevkiyat Müdürü Muhammed Rıza Culayi, Irak'a ihraç edilen doğal gaz miktarının bu ülkeyle daha önce yapılan bir anlaşma çerçevesinde düşürüldüğünü aktardı.

Culayi, Irak yönetiminin, İran'dan ithal ettiği doğal gaz ve elektrik ücretini ödemediği için ihraç edilen gaz miktarının düşürüldüğünü açıklayan İran Ulusal Petrol Şirketinin aksine, "Alacakların tahsili hala gündemde olmasına rağmen bu konunun onların İran'a olan borçlarıyla bir ilgisi bulunmuyor." dedi.

Culayi, "İran, ihraç ettiği gaz miktarını azaltacağını 2 hafta önce Irak'a iletmişti ve daha önce bu ülkeyle yapılan anlaşma kapsamında bu azaltma 6 ay kadar sürecektir." ifadelerini kullandı.

Irak Elektrik Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İran'dan elektrik üretimi için ithal edilen gaz miktarının Tahran yönetimi tarafından günlük 49 milyondan 8 milyon metreküpe düşürüldüğü belirtilmişti.

Elektrik kesintisi riski

Açıklamada, bunun ülkede ciddi elektrik kesintileri riskine neden olduğu ifade edilerek, İran Enerji Bakanlığı ve Bağdat Büyükelçiliği ile temasa geçildiği aktarılmıştı.

İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Mihran Emir Mueyni de Irak'a ihraç edilen gaz miktarının azaltıldığını doğrulayarak, "Irak, atılan bu adımı eleştirmemeli çünkü aldığı gaz ve elektrik ödemelerini zamanında yapmadı." demişti.

Irak'ın doğal gaz ve elektrik ithalatı yaptığı komşusu İran'a yaklaşık 5 milyar dolar borcu olduğu belirtiliyor. Irak Elektrik Bakanlığı ise söz konusu borcun ABD'nin Tahran'a uyguladığı ambargolar nedeniyle ödenemediğini bildirmişti.