İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, seferlerin durdurulduğunu açıkladı.

İslami, bu kararı Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin talebi üzerine aldıklarını açıkladı. Seferler 2 haftalığına durduruldu. İslami, İngiltere'ye yapılacak bilet satışlarının yasa dışı olacağını söyledi.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke İngiltere ile uçuşları durdurma kararı almıştı.