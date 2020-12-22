Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 00:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran, İngiltere'ye uçak seferlerini durdurdu
[Fotoğraf: Arşiv]
İran, İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün tespit edilmesinin ardından uçak seferlerini durdurdu.
İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, seferlerin durdurulduğunu açıkladı.
İslami, bu kararı Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin talebi üzerine aldıklarını açıkladı. Seferler 2 haftalığına durduruldu. İslami, İngiltere'ye yapılacak bilet satışlarının yasa dışı olacağını söyledi.
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke İngiltere ile uçuşları durdurma kararı almıştı.
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