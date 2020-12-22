Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 00:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da 354 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 354 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 60 bin 900'e çıktı.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 5 bin 797 artışla 2 milyon 479 bin 151'e yükseldi.
COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 354 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 60 bin 900'e çıktı.
Hastanelerde 2 bin 746'sı yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 233 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 658 artışla 184 bin 464'a ulaştı.
Ülkede COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,7'ye indi.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
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