İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Basra Körfezi'nde yer alan Kiş Adası'nı ziyaret eden Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim bin Seyf Ahmed es-Suleyti, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi ile bir araya geldi.

Görüşme sonrasında iki bakanın katılımıyla düzenlenen törende Tahran ve Doha arasında ulaştırma alanında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

İmza töreninde konuşan Kasımi, Katarlı mevkidaşına her iki ülkenin iş birliğini geliştirme arzusunun bir göstergesi olan ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek, "İran ve Katar her türlü şartta birlikte olmuştur" dedi.

"Havacılık ekseninde önemli anlaşmalar tescil edildi""

Ülkesinin 2022 FIFA Dünya Kupası Organizasyonu'na ev sahipliği yapacak Katar ile ulaştırma alanında gerekli iş birliğine hazır olduğunu aktaran Kasımi, şu sözleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın (İbrahim Reisi) Katar ziyareti sırasında 14 anlaşma imzalanmıştı. Bugün yapılan toplantılarda da havacılık ekseninde önemli anlaşmalar tescil edildi."

İki ülke arasındaki uçuş sayısı artırılacak

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre de iki ülke arasında havacılık alanında iki anlaşma imzalandı.

İlk anlaşmanın Doha uçuş bilgi bölgesini (FIR), İran FIR'ına bağlama konusundaki operasyonel süreçlerle ilgili olduğu belirtildi.

Diğer anlaşmanın ise iki ülke arasındaki uçuş sayısının artırılmasıyla ilgili olduğu ve ulaştırma sektöründe iş birliğini geliştirmek için iki taraf arasında bir dizi toplantının da yapıldığı aktarıldı.

Katar Ulaştırma Bakanlığı, geçen ay Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) Doha FIR'ının kurulmaya başlanmasını kabul ettiğini duyurmuştu.