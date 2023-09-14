Açık 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.09.2023 10:22

İran ile İsrail arasında suikast tehdidi krizi

İran, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın Tahran'da ülkenin en üst düzey yetkililerine suikast tehditlerine karşı Tel Aviv yönetimine uyarıda bulundu.

İran ile İsrail arasında suikast tehdidi krizi

İran, üst düzey yetkilileri suikastla tehdit eden İsrail'i uyardı

ANKARA (AA) - İran, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın Tahran'da ülkenin en üst düzey yetkililerine suikast tehditlerine karşı Tel Aviv yönetimine uyarıda bulundu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, başkent Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

Konuşmasında Mossad Başkanı David Barnea'nın, İranlı üst düzey yetkililere yönelik suikast tehditlerine işaret eden Selami, "Siyonistler, yeni anlamsız sözler etmeye başladı. Bizi suikastla tehdit ediyorlar. O halde onlara diyorum ki daha önceki suikastlar sizi daha güvenli hale getirdiyse devam edin." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de Mossad'ın tehditlerine ilişkin İsrail'in "gayrimeşru hedeflerine ulaşmak için terörist eylemlere başvurma konusunda sicile sahip olduğunu" savundu.

Kenani, ülkesinin İsrail hükümetinin "aptalca" girişimlerine kararlı yanıt vermekten geri durmayacağını söyledi.

Mossad Başkanı David Barnea, 10 Eylül'de yaptığı bir konuşmada, İran'ı, İsrail vatandaşlarını hedef alan uluslararası "terör" kampanyasını yoğunlaştırmakla suçlamıştı.

Barnea, "sahadaki işbirlikçilerinden en üst rütbelere kadar İran'ın derinliklerinde hatta Tahran'da İran'a bedel ödetilebilecekleri" tehdidinde bulunmuştu.

İran, daha önce İsrail tarafından doğrudan kabul edilmese de İsrail'in düzenlediği üst düzey isimlere yönelik çok sayıda suikastın hedefi olmuştu. Bunlardan en önemlisi 27 Kasım 2020'de nükleer bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybetmesiydi.

ETİKETLER
İran İsrail
Sıradaki Haber
Fas’ta 4,8 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:00
MSB kaynaklarından BM Barış Gücü'ne tepki
11:59
Son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi
11:58
Nikaragua Devlet Başkanı, Şili ve Kolombiya liderlerinin "insan hakları" eleştirilerine sert çıktı
11:55
ABD: Sudan'da sivillerin ölümüne sebep olan çatışmalardaki artış nedeniyle endişeliyiz
11:56
Arnavutköy'de 4 katlı bina tahliye edildi
11:43
ABD'de Federal Yargıç, revize edilen göçmen programını hukuka aykırı buldu
Malatya'da konteyner kentte kalan depremzedeler kış hazırlığında
Malatya'da konteyner kentte kalan depremzedeler kış hazırlığında
FOTO FOKUS
Bangladeş’te yangın: Yüzlerce dükkan küle döndü
Bangladeş’te yangın: Yüzlerce dükkan küle döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ