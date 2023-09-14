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Dünya
AA 14.09.2023 10:05

Brent petrolün varil fiyatı 92,50 dolar

Dün 92,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 91,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,67 artışla 92,50 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,14 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı 92,50 dolar
[Fotograf: Reuters]

Yılın en yüksek seviyesinde seyreden petrol fiyatlarının yükseliş eğilimi sürüyor. Dünyanın en büyük petrol üreticileri Suudi Arabistan ve Rusya'nın gönüllü arz kesintisi kararını yıl sonuna kadar uygulamaya devam edeceğini açıklaması fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Uluslararası Enerji Ajansı, bu hafta yayımlanan aylık raporlarında, yılın geri kalanında küresel arzda oluşacak daralmanın etkisiyle fiyatların daha da yükseleceği beklentisini paylaştı.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD ve Çin'de ekonomik yavaşlamanın talebi de düşüreceği endişesi fiyatların yükselişini baskılıyor.

Dün ABD'de açıklanan enflasyonun yıllık bazda beklentilerin üzerinde gelmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında bir kez daha faiz artışına gitme ihtimalini nispeten artırdı. Çin tarafında ise ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler devam ederken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Çin'in "durağan" olan emlak sektörü için görünümünü "negatif" olarak değiştirdi.

Piyasa oyuncuları ileriye dönük ekonomik aktiviteye dair ipuçları edinmek için ABD ve Çin'den gelecek ekonomik verileri yakından takip ediyor.

Ayrıca, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ABD'de yaz sezonunun sona ermesiyle petrol talebinin düşmeye başladığını gösteren veriler açıkladı. EIA, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon varil artışla 420 milyon 600 bin varil olduğunu bildirdi. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 174 bin varil artacağı yönündeydi. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 5 milyon 600 bin varil artarak 220 milyon 300 bin varil oldu.

Beklentinin üzerinde artan petrol ve benzin stokları dünyanın en büyük petrol tüketicisinde talebin düştüğüne işaret ederek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 92,56 ile 92,64 dolar aralığının direnç, 92,26 ile 92,19 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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