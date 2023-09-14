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Dünya
AA 14.09.2023 09:36

Lübnan'da Filistin kampındaki çatışmalarda bir haftada 15 kişi öldü, 150 kişi yaralandı

Lübnan'da Filistinlilerin yaşadığı en büyük mülteci kampı Ayn el-Helva'da 7 Eylül'den bu yana yaşanan çatışmalarda 15 kişinin öldüğü, 150 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Lübnan'da Filistin kampındaki çatışmalarda bir haftada 15 kişi öldü, 150 kişi yaralandı

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, ülkenin güneyindeki Ayn el-Helva Kampı'nda Fetih Hareketi ve diğer Filistinli gruplar arasında 11 Eylül'de sağlanan ateşkese rağmen çatışmalar yoğun şekilde devam etti.

Kampta, 7-14 Eylül arasındaki kanlı çatışmalarda 15 kişi öldü, 150 kişi yaralandı.

Ayn el-Helva'daki çatışmaların durması için yürütülen tüm girişimler ve sağlanan ateşkesin başarısızlıkla sonuçlandığı açıklandı.

Filistin Ortak Eylem Komitesi, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin çağrısı üzerine 11 Eylül'de Ayn el-Helva'daki taraflar arasında ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.

Ateşkesin en önemli şartı Filistin Ulusal Güvenlik Komutanı Ebu Eşref el-Armuşi ve arkadaşları ile Müslüman Gençlik Birliği üyesi Abdurrahman Ferhud'u öldürenlerin Lübnan yargısına teslim edilmesiydi.

Ayn el-Helva'daki çatışmalar

Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'da başlayan çatışmalarda 13 kişi yaşamını yitirmiş, 60'tan fazla kişi yaralanmıştı. Kanlı çatışmalar nedeniyle yaklaşık 4 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Kamptaki Filistinli gruplar arasında 31 Temmuz'da Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda ateşkes sağlandığı duyurulsa da çatışmalar aralıklarla devam etmişti.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, 7 Ağustos'ta Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndaki durumun sakinleştiğini belirtmişti.

Ayn el-Helva Kampı'nda bir aylık sakinliğin ardından 7 Eylül'de yeniden çatışmalar başlamıştı.

Lübnan'daki 12 Filistin mülteci kampının en büyüğü olan Ayn el-Helva'da 55 bine yakın Filistinli yaşam mücadelesi veriyor.

Lübnan ile Filistinli gruplar arasında 1969'da yapılan Kahire Anlaşması'na göre, kampların iç güvenliği Filistinli gruplarca sağlanırken, giriş ve çıkışlar ise Lübnan ordusunun denetiminde bulunuyor.

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