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Dünya
AA 14.09.2023 08:51

Rusya, Ukrayna'nın insansız hava ve deniz araçlarıyla saldırılar yaptığını duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın insansız hava ve deniz araçlarıyla farklı bölgelere ve Karadeniz'de Rus savaş gemisine yönelik saldırılarda bulunduğunu açıkladı.

Rusya, Ukrayna'nın insansız hava ve deniz araçlarıyla saldırılar yaptığını duyurdu

Bakanlıktan saldırılar hakkında ayrı ayrı yapılan açıklamalara göre, Ukrayna dün akşamdan itibaren gece boyunca Belgorod bölgesine bir, Bryansk bölgesine de farklı saatlerde üç kez insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenledi.

Açıklamaya göre, saldırılar engellendi.

Karadeniz’de Rus devriye gemisine yönelik saldırı

Diğer açıklamada ise saat 05.00 sıralarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin, Rus Karadeniz Donanması'nın "Sergey Kotov" isimli devriye gemisine 5 insansız deniz aracıyla saldırı girişiminde bulunduğu ifade edilerek gemiden açılan ateşle insansız deniz araçlarının imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kırım topraklarına yönelik de saldırı girişimleri yapıldığı kaydedilen açıklamada, saat 05.30 sıralarında Rus hava savunma sistemlerinin yarımada toprakları üzerinde 11 İHA'yı imha ettiği aktarıldı.

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