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Dünya
AFP, AA 14.09.2023 08:32

NASA, uzun zamandır beklenen UFO raporunu yayımlayacak

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA), "tanımlanamayan uçan cisim"lere (UFO) dair raporunu bugün paylaşması bekleniyor.

NASA, uzun zamandır beklenen UFO raporunu yayımlayacak
[Temsili fotoğraf: Reuters]

NASA'nın 2022'de görevlendirdiği bağımsız UFO çalışma ekibinin bulgularını tartışmak üzere NASA genel merkezinde bir basın toplantısı düzenlenmesi planlanıyor.

Konu, uzun süredir kamuoyunun dikkatini çekiyordu.

ABD'de "UFO" yerine "tanımlanamayan anormal fenomen" (UAP) isimlendirmesi kullanılmaya başlamıştı.

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Meksika'daki "uzaylı fosili iddiası"nın ardından 

Meksika Kongresinde düzenlenen oturumda gazeteci ve ufolog Jamia Maussan'ın uzaylılara ait olduğunu iddia ettiği fosilleri sergilemesi dünya gündemine oturmuştu.

Maussan, Peru'nun Cusco şehrinde çıkarılan ve uzaylılara ait olduğunu öne sürdüğü iki fosili camekanlı bir tabutla sergilemişti.

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