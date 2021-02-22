İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ile Güney Kore'nin İran Büyükelçisi Ryu Jeong-Hyun başkent Tahran'da söz konusu rezervler hakkında görüşme gerçekleştirdi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansı'na göre, görüşme, Güney Kore'nin İran Büyükelçiliği'nin talebi üzerine gerçekleştirildi.

Görüşmede, İran'a ait bloke edilen döviz rezervlerinin transferi ve bir kısmının kullanımına ilişkin anlaşmaya varıldı.

İran tarafı da kullanılacak döviz miktarını ve transfer edileceği bankaları Güney Kore tarafına bildirdi.

"Güney Kore çaba sarf etmeli"

Seul yönetimindeki tavır değişikliğini memnuniyetle karşıladığını aktaran İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti, "Güney Kore tarafı, bu olumsuz sicili ortadan kaldırmak için büyük çaba sarf etmelidir." dedi.

Güney Kore'nin İran Büyükelçisi Ryu Jeong-Hyun ise, ülkesinin İran'a ait tüm kaynakları kullanması için gerekli adımları atmaya hazır olduğunu belirtti.

Rehin tutulan miktarın 7 milyar doları aştığı öne sürülüyor

İran, Güney Kore ve çeşitli ülkelerde bulunan mali varlığını, ABD yaptırımları nedeniyle bloke edildikleri için kullanamıyor.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada Güney Kore hükümetini İran'a ait 7 milyar dolardan fazla dövizi rehin tutmakla suçlamıştı.