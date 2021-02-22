Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ta işsizlik protestoları: Zikar'da valilik binası taşlandı
[Fotoğraf: AA]
Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde işsizlik nedeniyle sokağa çıkan protestocular, valilik binasını taşladı ve araba lastikleri yakarak yolu trafiğe kapattı.
Bir grup protestocu valilik binasının önünde toplanarak binaya taş atmaya başladı.
Protestocular daha sonra binanın bulunduğu caddeyi araba lastikleri yakarak trafiğe kapattı.
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Irak'ta Ekim 2019'da işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmet yetersizlikleri nedeniyle hükümet karşıtı protestolar düzenlenmişti. Protestolar başkent Bağdat'ın yanı sıra ülkenin güneyindeki kentlerin tamamını da kapsamıştı.
Etiketler: Irak
Son Haberler
- 15:44
- 15:38
- 15:41
- 15:26
- 15:18
Sıradaki Haber
ABD ve İran arasında nükleer gerilim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz