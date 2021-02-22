Tahran öncelikle yaptırımların kaldırılmasında ısrarcı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın denetimlerini sınırlandırmaya hazırlanıyor.

Uzlaşma sağlandı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi İran'ı ziyareti etti ve nükleer programın 3 ay daha izlenmesinde uzlaşma sağlandı.

Grossi, Tahran dönüşü yaptığı açıklamada, nükleer programın üç ay kadar daha izlenebilmesi için İran ile teknik uzlaşı sağlandığını açıkladı, ancak detay vermedi.

Grossi, denetçi sayısının aynı kalacağı ve nükleer programın izlenmesinin süreceğini söylemekle yetindi.

Ancak bu uzlaşı İran'ın ABD'nin yaptırımları kaldırmaması halinde denetimleri sınırlandırma kararından vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Tahran yönetimi, ABD'nin beklediği adımı atmaması halinde 23 Şubat'ta denetimleri sınırlandırmaya hazırlanıyor.