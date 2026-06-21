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Dünya
AA 21.06.2026 14:26

İran ile ABD arasında görüşme başladı

İran basını: İran ile ABD arasında görüşme İsviçre'de başladı

İran ile ABD arasında görüşme başladı

Ayrıntılar geliyor...

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