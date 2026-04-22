İran: Henüz ikinci tur görüşmelere katılmak için bir karar almadık

İtimad haber sitesine göre, Bekayi, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Bekayi, "Henüz (ABD'yle) ikinci tur görüşmelere katılmak için bir karar almadık." dedi.

Sözcü Bekayi, ülkenin ulusal çıkarlarına uygun olduğu sonucuna varılması durumunda İslamabad'a gideceklerini yineledi.

Öte yandan, bazı medya kuruluşlarında, Bekayi'nin, "İran, Pakistan aracılığıyla iletilen Trump'ın ateşkesi uzatma isteğini kabul etti." dediği iddia edildi.

Ancak Bekayi'den bu ifadeleri kullandığına ilişkin herhangi bir teyid gelmedi.

Bu arada Tesnim Haber Ajansı da verdiği haberde, "İran, şu ana kadar ateşkesin uzatılmasına ilişkin resmi bir tutum açıklamamıştır." ifadelerini kullandı.