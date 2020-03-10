Yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tüm uçuşları askıya alan şirketin Viyana, Stockholm ve Göteborg şehirleri hariç diğer Avrupa ülkelerine uçak seferlerinin 11 Mart itibarıyla yeniden başlayacağı belirtildi.

Homa Halkla İlişkiler Ofisinden pazar günü yapılan açıklamada, "Avrupa ülkeleri, neden belirtmeksizin Homa'nın uçuşlarını sınırlandırdı. Bu nedenle Homa da Avrupa seferlerini askıya almıştır." ifadeleri kullanılmıştı.