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İran Hava Yolları Avrupa uçuşlarına yeniden başlıyor
[Fotoğraf: AA]
İran Hava Yolları (Homa), 2 gün aradan sonra Avrupa ülkelerine uçuşların yarın yeniden başlayacağını duyurdu.
Yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tüm uçuşları askıya alan şirketin Viyana, Stockholm ve Göteborg şehirleri hariç diğer Avrupa ülkelerine uçak seferlerinin 11 Mart itibarıyla yeniden başlayacağı belirtildi.
Homa Halkla İlişkiler Ofisinden pazar günü yapılan açıklamada, "Avrupa ülkeleri, neden belirtmeksizin Homa'nın uçuşlarını sınırlandırdı. Bu nedenle Homa da Avrupa seferlerini askıya almıştır." ifadeleri kullanılmıştı.
Etiketler: homa iran hava yolları İran airSon Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 17:16
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