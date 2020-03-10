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İsrail'de koronavirüs görülen kişi sayısı 58'e yükseldi
[Fotoğraf: Reuters]
İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede 7 İsraillide daha Kovid-19 tespit edildiğini, virüs görülen kişi sayısının 58'e yükseldiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, isimleri paylaşılmayan 7 İsrailli de daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
Virüse yakalananlardan 4'ünün Avrupa'dan ve 1'inin yakın zamanda Azerbaycan'dan döndüğü, diğer 2'sine ise virüsün daha önce Kovid-19 rastlanan kişilerden bulaştığı kaydedildi.
Böylece İsrail'de Kovid-19 görülen kişi sayısı 58'e çıktı.
Tel Avi v yönetimi, Kovid-19 nedeniyle ülkeye gelen İsraillilerin ve yabancıların 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.
İsrail'e gelen yabancılar karantina altında kalacakları bir adres gösteremezler ise ülkeye alınmayacak. Bu uygulama 12 Mart'ta yürürlüğe girecek.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı koronavirüs israilSon Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 17:37
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