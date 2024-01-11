Puslu 3.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.01.2024 09:25

İran, Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasını desteklediğini duyurdu

İran, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasını desteklediğini açıkladı.

İran, Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasını desteklediğini duyurdu
[Fotograf: AA]

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, İran, Güney Afrika'nın Filistin ulusunun savunulmasına yönelik uluslararası hukuka dayanan "sorumlu, cesur ve onurlu" eylemine desteğini bildirdi.

Gazze'de işlenen suçların faillerinin hesap vermesini sağlamak için uluslararası topluma güçlü destek olma çağrısında bulunan İran, İsrail'in soykırım dahil Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı tüm uluslararası hukuku ihlal eden suçlar işlediğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dahil olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlara, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının tamamen durdurulması için acil adımlar atma çağrısında bulundu.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'de açtığı "soykırım davası"

1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmesi durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlalci devlet aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açabiliyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle Soykırımın Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle UAD'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken 11 Ocak'taki duruşmada Güney Afrika avukatları, 12 Ocak'ta ise İsrail avukatları Divan hakimlerine ihtiyati tedbirlerin gerekliliğine ilişkin sunumlarını yapacak.

Duruşmanın bugün başlaması bekleniyor.

ETİKETLER
İran İsrail Soykırım
Sıradaki Haber
Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı 213'e çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:48
Bu hafta 7 film sinemaseverlerle buluşacak
10:48
Alaska Hava Yolları, hafta sonuna kadar Boeing tipi uçaklarla planlanan uçuşları iptal etti
10:39
İstanbul'da asayiş uygulaması: Aranan 571 zanlı yakalandı
10:34
Basın ve insan hakları örgütleri Biden'a Gazze'de gazetecilerin korunması çağrısı yaptı
10:33
Rusya Devlet Başkanı Putin: Avrupa’nın en büyük ekonomisiyiz
10:39
Papua Yeni Gine'deki şiddet olaylarında 16 kişi öldü
Hataylı depremzede kentteki dayanışmaya katkı için mobil uygulama geliştirdi
Hataylı depremzede kentteki dayanışmaya katkı için mobil uygulama geliştirdi
FOTO FOKUS
HDP'li yöneticilerin "vergilendirme" adıyla para topladıkları tespit edildi
HDP'li yöneticilerin "vergilendirme" adıyla para topladıkları tespit edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ