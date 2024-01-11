Puslu 2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.01.2024 08:57

Eski Japonya Başbakanı Aso, Çin'in Tayvan'da "hegemonik faaliyetlerine" karşı uyardı

Eski Japonya Başbakanı Aso Taro, Çin'in Tayvan çevresinde "hegemonik faaliyetlerine" karşı Japonya ve ABD'nin daha yakın işbirliğinin önemini vurguladı.

Eski Japonya Başbakanı Aso, Çin'in Tayvan'da "hegemonik faaliyetlerine" karşı uyardı
[Fotograf: Reuters]

Eski Japonya Başbakanı Aso, Washington'daki ABD'li düşünce kuruluşu "Başkanlık ve Kongre Çalışmaları Merkezi" etkinliğindeki konuşmasında Tayvan Boğazı'ndaki gelişmelere değindi.

Aso, Çin'in son dönem Tayvan Boğazı çevresinde "artan askeri baskıları" ve "hegemonik faaliyetlerine" karşı, Japonya ve ABD yönetimlerinin daha yakın işbirliği yapmasının önemini vurguladı.

Aso, "Tayvan'a şimdi 'kırılacak bir sonraki pencere' olarak dikkat etmeliyiz. 'Kırık pencerelerin' sayısının birbiri ardına artmasını önlemek için uluslararası caydırıcılığı yerine sıkıca yerleştirmeliyiz" dedi.

Çin yönetiminin, olası bir Tayvan ilhakı ihtimaline değinen Aso, "Çin'in Tayvan'ı aceleci bir şekilde birleştirmeyi seçmesi, yalnızca kendi çıkarı lehine uluslararası düzeni bozacak." diyerek bu duruma "tahammül edilmemesi" gerektiğini belirtti.

Bu hafta sonu Tayvan'da düzenlenecek liderlik seçimlerine değinen Aso, Japonya ve ABD'nin "itidalli hareket" hedefi doğrultusunda, Çin ile diyaloğu sürdürmekten vazgeçmemesi çağrısı yaptı.

Eski Başbakan Aso, halihazırda Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'de (LDP) Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

ETİKETLER
Japonya
Sıradaki Haber
Open AI, kişiye özel Chat GPT mağazası açıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:18
Kapanan Kayseri-Niğde kara yolu trafiğe açıldı
09:09
İpsala'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
08:52
İzmir'de hırsızlık yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
09:07
Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
08:46
EPDK 41 şirkete lisans verdi
08:16
Kapadokya'da balon turlarına rüzgar engeli
Papua Yeni Gine'de kanlı isyan: En az dokuz kişi öldü
Papua Yeni Gine'de kanlı isyan: En az dokuz kişi öldü
FOTO FOKUS
ABD'li hukukcu Francis Boyle soykırım duruşmasını TRT Haber'e değerlendirdi
ABD'li hukukcu Francis Boyle soykırım duruşmasını TRT Haber'e değerlendirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ